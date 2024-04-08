Саммит мира в Швейцарии может пройти в июне, будут приглашены до 100 стран – Bloomberg

По словам собеседников Bloomberg, в центре споров находится вопрос, примет ли Китай участие в саммите

Разрушенный Россией дом в Запорожье. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Первый, инаугурационный саммит мира для урегулирования войны в Украине могут провести в Швейцарии в июне 2024 года. На него будут приглашены от 80 до 100 государств. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с вопросом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание отметило, что такого количества стран удастся достичь благодаря приглашению государств Глобального Юга.

В швейцарском Министерстве иностранных дел изданию сообщили, что, кроме перспектив Украины, России и Европы, также важно прислушиваться к Глобальному Югу, который "будет играть ключевую роль в окончательном привлечении России к процессу".

Также там отметили, что именно поэтому сотрудничают, в частности, с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой и Саудовской Аравией. По словам собеседников Bloomberg, в центре споров находится вопрос, примет ли Китай участие в саммите.

Издание добавило, что точное количество лидеров, которые могут присутствовать на саммите, дата и место проведения конференции – до сих пор неизвестны.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года. С лета 2023 ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась в Китай с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.

18 марта посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность участия в саммите мира, который планирует устроить Украину в этой стране.

Читайте также: Блинкен о будущих отношениях с Путиным и Россией: Дело в их политике, а не в личностях