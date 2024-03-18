Китай розглядає можливість участі в саміті миру у Швейцарії — посол Пекіна

Ван Шитін заявив, що потрібно "підтримати Росію та Україну у якнайшвидшому поновленні прямого діалогу"

Ван Шитін (Фото: посольство Китаю у Швейцарії)

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив, що Пекін розглядає можливість участі в саміті миру, який планує влаштувати Україна в цій країні. Про це він повідомив у інтерв’ю місцевому виданню NZZ.

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За його словами, КНР виступає за просування переговорів, а також представила "стратегію політичного припинення конфлікту".

"Необхідно поважати країни й дотримуватися Статуту ООН. Крім того, всі сторони повинні працювати над припиненням війни. Ми повинні не допустити, щоб криза погіршилася або навіть вийшла з-під контролю", — сказав Ван.

Він зазначив, що Китай уважно стежить за українським самітом миру у Швейцарії та розглядає можливість участі.

"Ми повинні підтримати Росію та Україну в якнайшвидшому відновленні прямого діалогу, щоб можна було поступово деескалювати ситуацію", – заявив посол.

Дипломат наголосив, що "односторонні санкції не можуть покласти край конфлікту".

"Лише створюють нові проблеми. Тому Китай відкидає односторонні санкції, які не були схвалені Радою Безпеки ООН", – резюмував він.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня в Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

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