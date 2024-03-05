Українська Формула миру. Мережко: Китай навряд чи пристане – підтримує Росію без обмежень

Мережко вважає, що "принаймні теоретично, ще залишається якийсь шанс, що Китай може взяти участь у глобальному саміті миру"

Олександр Мережко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Китай навряд чи підтримає українську Формулу миру, оскільки не зацікавлений у мирі на основі міжнародного права й підтримує свого стратегічного партнера Росію без обмежень. Однак, вважає Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, в українській Формулі миру є певні положення, які Китай міг би підтримати. Таку думку він висловив у коментарі для LIGA.net.

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На думку Мережка, з погляду історичної перспективи Китай будує імперію, в якій Росія буде залежним васалом. Він зазначив, що саме через це Китай не зацікавлений у тому, щоб, підтримуючи повністю українську Формулу миру, "тим самим відштовхнути від себе свого молодшого партнера".

"Китай, наприклад, навряд чи задовольнятимуть такі елементи української Формули миру, які вимагають повного звільнення окупованих територій і притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії та інші міжнародні злочини", – зауважив він.

Разом з тим, вважає Мережко, "принаймні теоретично ще залишається якийсь шанс, що Китай може взяти участь у глобальному саміті миру".

Він зауважив, що в українській Формулі миру є деякі положення, які Китай міг би підтримати. Наприклад, за словами Мережка, коли йдеться про ядерну і продовольчу безпеку.

"Китай, як ядерна держава, мав би бути безпосередньо зацікавлений у ядерній безпеці, щоб Росія, держава-терорист, зупинила ядерний шантаж світу. Такий шантаж руйнує режим нерозповсюдження ядерної зброї, в підтриманні якого Китай мав би бути зацікавлений", – акцентував він.

Аналогічним чином, на його думку, Китай мав би бути зацікавлений у продовольчій безпеці, оскільки це відповідає його економічним інтересам.



"Однак поки що Китай рятує путінський режим від економічного краху, закуповуючи в величезних кількостях російську нафту і газ", – зазначив Мережко.

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15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

У той же день Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.

7 лютого Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні.

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