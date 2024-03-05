Українська Формула миру. Мережко: Китай навряд чи пристане – підтримує Росію без обмежень
Китай навряд чи підтримає українську Формулу миру, оскільки не зацікавлений у мирі на основі міжнародного права й підтримує свого стратегічного партнера Росію без обмежень. Однак, вважає Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, в українській Формулі миру є певні положення, які Китай міг би підтримати. Таку думку він висловив у коментарі для LIGA.net.
На думку Мережка, з погляду історичної перспективи Китай будує імперію, в якій Росія буде залежним васалом. Він зазначив, що саме через це Китай не зацікавлений у тому, щоб, підтримуючи повністю українську Формулу миру, "тим самим відштовхнути від себе свого молодшого партнера".
"Китай, наприклад, навряд чи задовольнятимуть такі елементи української Формули миру, які вимагають повного звільнення окупованих територій і притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії та інші міжнародні злочини", – зауважив він.
Разом з тим, вважає Мережко, "принаймні теоретично ще залишається якийсь шанс, що Китай може взяти участь у глобальному саміті миру".
Він зауважив, що в українській Формулі миру є деякі положення, які Китай міг би підтримати. Наприклад, за словами Мережка, коли йдеться про ядерну і продовольчу безпеку.
"Китай, як ядерна держава, мав би бути безпосередньо зацікавлений у ядерній безпеці, щоб Росія, держава-терорист, зупинила ядерний шантаж світу. Такий шантаж руйнує режим нерозповсюдження ядерної зброї, в підтриманні якого Китай мав би бути зацікавлений", – акцентував він.
Аналогічним чином, на його думку, Китай мав би бути зацікавлений у продовольчій безпеці, оскільки це відповідає його економічним інтересам.
"Однак поки що Китай рятує путінський режим від економічного краху, закуповуючи в величезних кількостях російську нафту і газ", – зазначив Мережко.
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- 15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- У той же день Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
- 26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.
- 7 лютого Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні.
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