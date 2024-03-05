Формула мира. Мережко: Китай вряд ли пристанет – поддерживает Россию без ограничений

Мережко считает, что "по крайней мере теоретически, еще остается какой-то шанс, что Китай может принять участие в глобальном саммите мира"

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Китай вряд ли поддержит украинскую Формулу мира, поскольку не заинтересован в мире на основе международного права и поддерживает своего стратегического партнера Россию без ограничений. Однако, считает Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, в украинской Формуле мира есть определенные положения, которые Китай мог бы поддержать. Такое мнение он высказал в комментарии для LIGA.net .

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По мнению Мережко, с точки зрения исторической перспективы Китай строит империю, в которой Россия будет зависимым вассалом. Он отметил, что именно поэтому Китай не заинтересован в том, чтобы поддерживая полностью украинскую Формулу мира, "тем самым оттолкнуть от себя своего младшего партнера".

"Китай, например, вряд ли будут удовлетворять такие элементы украинской Формулы мира, которые требуют полного освобождения оккупированных территорий и привлечения России к ответственности за преступление агрессии и другие международные преступления", – отметил он.

Вместе с тем, считает Мережко, "по крайней мере теоретически, еще остается какой-то шанс, что Китай может принять участие в глобальном саммите мира".

Он отметил, что в украинской Формуле мира есть некоторые положения, которые Китай мог бы поддержать. Например, по словам Мережко, когда речь идет о ядерной и продовольственной безопасности.

"Китай, как ядерная держава, должен быть непосредственно заинтересован в ядерной безопасности, чтобы Россия, государство-террорист, остановила ядерный шантаж мира. Такой шантаж разрушает режим нераспространения ядерного оружия, в поддержании которого Китай должен быть заинтересован", – акцентировал он.

Аналогичным образом, по его мнению, Китай должен был бы быть заинтересован в продовольственной безопасности, поскольку это соответствует его экономическим интересам.

"Однако, пока Китай спасает путинский режим от экономического краха, закупая в огромных количествах российскую нефть и газ", – отметил Мережко.

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15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был вовлечен в формулу, на саммит".

26 января заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии.

7 февраля Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по поводу войны в Украине.

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