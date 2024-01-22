Єрмак: В України та Китаю є великий потенціал. Відносини з КНР дісталися зі "спадщиною"

Очільник ОП Єрмак вважає, що одна із причин, чому КНР та низка країн не приєдналися до Формули миру, – недостатня представленість України в цих країнах

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що в України та Китаю є великий потенціал у розвитку двосторонніх відносин, однак над цим потрібно працювати. У інтерв'ю для видання Інтефакс-Україна він також заявив, що наразі є низка причин, що стримують КНР та деякі країни Глобального Півдня, Латинської Америки, Африки від приєднання до української Формули миру.

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За словами очільника ОП, Україна працює із Китаєм. Він впевнений, що з цією країною, "яка була найбільшим торговим партнером України, країною, з якою потенційно маємо багато взаємовигідних напрямків, ми маємо шанс знайти підстави для розвитку двосторонніх відносин".

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Єрмак звернув увагу на те, що відносини з Китаєм дісталися Україні "з певною спадщиною", де є безліч невирішених питань з минулого.

Він наголосив, що українська сторона готова до розв'язання цих питань.

"Зеленський мав дві дуже гарні, дуже конструктивні розмови з Сі Цзіньпіном. Я можу сказати, що я був вражений глибиною знань китайського лідера щодо України та його теплим ставленням до нас", – зауважив Єрмак та наголосив, що Україна має з КНР великий потенціал, треба просто працювати.

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Щодо низки причин, яка стримує КНР та деякі країни Глобального Півдня, Латинської Америки, Африки від приєднання до української Формули миру, очільник ОП виокремив такі:

→ велика помилка України. За його словами, за останні 30 років українська сторона була недостатньо представлена в цих країнах. В результаті, вважає Єрмак, вони не мають чіткого уявлення, що таке Україна;

→ вплив Росії. Єрмак зазначив, що стосунки цих країн із Радянським Союзом та їхнє уявлення впливає на те, що вони не знають, яку роль відігравала у СРСР Україна чи інші країни колишнього Союзу;

→ моменти, пов'язані із відносинами цих країн із країнами, які сьогодні – українські союзники;

→ відсутність відносин з багатьма з цих країн.

"Пояснити, чому саме Формула миру – це шлях до миру – це робота, і вона потребує часу", – наголосив Єрмак та додав, що не бачить безвиході у цьому питанні.

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.

Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.

15 січня речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

16 січня спікер МЗС КНР Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю у Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б з китайською делегацією та лідером КНР, однак його немає у Давосі.

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