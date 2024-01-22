Єрмак: В України та Китаю є великий потенціал. Відносини з КНР дісталися зі "спадщиною"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що в України та Китаю є великий потенціал у розвитку двосторонніх відносин, однак над цим потрібно працювати. У інтерв'ю для видання Інтефакс-Україна він також заявив, що наразі є низка причин, що стримують КНР та деякі країни Глобального Півдня, Латинської Америки, Африки від приєднання до української Формули миру.
За словами очільника ОП, Україна працює із Китаєм. Він впевнений, що з цією країною, "яка була найбільшим торговим партнером України, країною, з якою потенційно маємо багато взаємовигідних напрямків, ми маємо шанс знайти підстави для розвитку двосторонніх відносин".
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Єрмак звернув увагу на те, що відносини з Китаєм дісталися Україні "з певною спадщиною", де є безліч невирішених питань з минулого.
Він наголосив, що українська сторона готова до розв'язання цих питань.
"Зеленський мав дві дуже гарні, дуже конструктивні розмови з Сі Цзіньпіном. Я можу сказати, що я був вражений глибиною знань китайського лідера щодо України та його теплим ставленням до нас", – зауважив Єрмак та наголосив, що Україна має з КНР великий потенціал, треба просто працювати.
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Щодо низки причин, яка стримує КНР та деякі країни Глобального Півдня, Латинської Америки, Африки від приєднання до української Формули миру, очільник ОП виокремив такі:
→ велика помилка України. За його словами, за останні 30 років українська сторона була недостатньо представлена в цих країнах. В результаті, вважає Єрмак, вони не мають чіткого уявлення, що таке Україна;
→ вплив Росії. Єрмак зазначив, що стосунки цих країн із Радянським Союзом та їхнє уявлення впливає на те, що вони не знають, яку роль відігравала у СРСР Україна чи інші країни колишнього Союзу;
→ моменти, пов'язані із відносинами цих країн із країнами, які сьогодні – українські союзники;
→ відсутність відносин з багатьма з цих країн.
"Пояснити, чому саме Формула миру – це шлях до миру – це робота, і вона потребує часу", – наголосив Єрмак та додав, що не бачить безвиході у цьому питанні.
14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.
Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.
- 15 січня речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
- 16 січня спікер МЗС КНР Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю у Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".
- 17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б з китайською делегацією та лідером КНР, однак його немає у Давосі.
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