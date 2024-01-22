Ермак: У Украины и Китая есть большой потенциал. Отношения с КНР достались с "наследием"

Глава ОП считает, что одна из причин, почему КНР и ряд стран не присоединились к Формуле мира, – недостаточная представленность Украины в этих странах

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что у Украины и Китая есть большой потенциал в развитии двусторонних отношений, однако над этим нужно работать. В интервью для издания Интефакс-Украина он также заявил, что в настоящее время существует ряд причин, которые сдерживают КНР и некоторые страны Глобального Юга, Латинской Америки, Африки от присоединения к украинской Формуле мира.

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По словам главы ОП, Украина работает с Китаем. Он уверен, что с этой страной, "которая была крупнейшим торговым партнером Украины, страной, с которой потенциально много взаимовыгодных направлений, мы имеем шанс найти основания для развития двусторонних отношений".

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Ермак обратил внимание на то, что отношения с Китаем достались Украине "с определенным наследием", где есть множество нерешенных вопросов из прошлого.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова к решению этих вопросов.

"Зеленский имел два очень хороших, очень конструктивных разговора с Си Цзиньпином. Я могу сказать, что я был поражен глубиной знаний китайского лидера об Украине и его теплым отношением к нам", – отметил Ермак и сказал, что Украина имеет с КНР большой потенциал, нужно просто работать.

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Из ряда причин, которые сдерживают КНР и некоторые страны Глобального Юга, Латинской Америки, Африки от присоединения к украинской Формуле мира, глава ОП выделил, в частности, такие:

→ большая ошибка Украины. По его словам, за последние 30 лет украинская сторона была недостаточно представлена в этих странах. В результате, считает Ермак, они не имеют четкого представления, что такое Украина;

→ влияние России. Ермак отметил, что отношения этих стран с Советским Союзом и их представления влияют на то, что они не знают, какую роль играла в СССР Украина или другие страны бывшего Союза;

→ моменты, связанные с отношениями этих стран со странами, которые сегодня – украинские союзники;

→ отсутствие отношений со многими из этих стран.

"Объяснить, почему именно Формула мира – это путь к миру – это работа, и она требует времени", – отметил Ермак и добавил, что не видит безвыходности в этом вопросе.

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по принципам восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций против октябрьской встречи на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81%.

Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности.

15 января спикер Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был привлечен к формуле, к саммиту".

16 января спикер МИД КНР Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече между Зеленским и премьер-министром Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

17 января президент заявил, что премьер Шмигаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, однако его нет в Давосе.

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