Кулеба: Не думаю, що ця війна в інтересах Китаю. Україна хоче більше контактів з Пекіном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на панельній дискусії в Давосі заявив, що не вважає російсько-українську війну стратегічним інтересом Китаю. Зокрема він зазначив, що Україна прагне мати більше різнорівневих контактів із КНР.
На думку очільника МЗС, Китай наразі "просто йде в руслі цих подій" та зосереджений на своїх економічних питаннях, зокрема на розвитку свого регіону.
"Я не думаю, що ця війна в стратегічних інтересах Китаю", – наголосив він.
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Кулеба заявив, що Україна хоче більше говорити з Китаєм та розвивати контакти на різних рівнях.
"Таке базове допущення, з якого ми виходимо, коли працюємо з Китаєм, – це те, що він зацікавлений в незалежній Україні й також у майбутній перспективі України стати частиною спільного ринку Європейського союзу", – підсумував посадовець.
- 15 січня речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
- 16 січня спікер МЗС КНР Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю у Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".
- 17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б з китайською делегацією та лідером КНР, однак його немає у Давосі.
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