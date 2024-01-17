Кулеба: Не думаю, що ця війна в інтересах Китаю. Україна хоче більше контактів з Пекіном

Очільник МЗС Кулеба допускає, що Китай "зацікавлений в незалежній Україні й також у майбутній перспективі України стати частиною спільного ринку ЄС"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на панельній дискусії в Давосі заявив, що не вважає російсько-українську війну стратегічним інтересом Китаю. Зокрема він зазначив, що Україна прагне мати більше різнорівневих контактів із КНР.

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На думку очільника МЗС, Китай наразі "просто йде в руслі цих подій" та зосереджений на своїх економічних питаннях, зокрема на розвитку свого регіону.

"Я не думаю, що ця війна в стратегічних інтересах Китаю", – наголосив він.

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Кулеба заявив, що Україна хоче більше говорити з Китаєм та розвивати контакти на різних рівнях.

"Таке базове допущення, з якого ми виходимо, коли працюємо з Китаєм, – це те, що він зацікавлений в незалежній Україні й також у майбутній перспективі України стати частиною спільного ринку Європейського союзу", – підсумував посадовець.

15 січня речниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того ж дня Зеленський зауважив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

16 січня спікер МЗС КНР Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч між Зеленським та прем'єр-міністром Китаю у Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б з китайською делегацією та лідером КНР, однак його немає у Давосі.

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