Кулеба: Эта война не в стратегических интересах Китая. Украина хочет контактов с Пекином

Глава МИД Кулеба допускает, что Китай "заинтересован в независимой Украине и также в будущей перспективе Украины стать частью общего рынка ЕС"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на панельной дискуссии в Давосе заявил, что не считает российско-украинскую войну стратегическим интересом Китая. В частности, он отметил, что Украина стремится иметь больше разноуровневых контактов с КНР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению главы МИД, Китай сейчас "просто идет в русле этих событий" и сосредоточен на своих экономических вопросах, в том числе на развитии своего региона.

"Я не думаю, что эта война в стратегических интересах Китая", – подчеркнул он.

Читайте также: Зеленский о задержке помощи Украине: Это страшный эксперимент, не советовал бы это делать

Кулеба заявил, что Украина хочет больше говорить с Китаем и развивать контакты на разных уровнях.

"Такое базовое допущение, из которого мы исходим, когда работаем с Китаем, – это то, что он заинтересован в независимой Украине и также в будущей перспективе Украины стать частью общего рынка Европейского союза", – подытожил чиновник.

15 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был привлечен к формуле, к саммиту".

Ранее спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече между Зеленским и премьер-министром Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

17 января президент заявил на пресс-конференции, что премьер Шмигаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, однако его нет в Давосе.

Читайте также: Китай заявил, что хочет сотрудничать с США для налаживания экономических отношений