Давос. Зеленський зустрівся із Блінкеном, а Єрмак – зі своїм "добрим другом" Салліваном – відео
Президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також голова Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про зустріч з радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.
Зеленський повідомив, що під час зустрічі із Блінкеном, було обговорено подальшу оборонну співпрацю між Україною та США.
"Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", – наголосив він.
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Тим часом Єрмак заявив, що Салліван – великий друг України, який за цей час також став його "добрим другом".
"За ці роки роботи ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії", – розповів він.
За словами голови ОП, від початку широкомасштабного вторгнення посадовці на зв'язку цілодобово й радник американського президента з нацбезпеки "завжди включений в процес".
"А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися. І буде ще", – зауважив глава ОП.
Єрмак зауважив, було обговорено ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу щодо української Формули миру.
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- 14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.
- Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.
- Під час форуму у Давосі глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її опору агресії Росії.
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