Президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Також голова Офісу президента Андрій Єрмак відзвітував про зустріч з радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном.

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Зеленський повідомив, що під час зустрічі із Блінкеном, було обговорено подальшу оборонну співпрацю між Україною та США.

"Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави", – наголосив він.

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Тим часом Єрмак заявив, що Салліван – великий друг України, який за цей час також став його "добрим другом".

"За ці роки роботи ми виробили дуже системний та ефективний механізм взаємодії", – розповів він.

За словами голови ОП, від початку широкомасштабного вторгнення посадовці на зв'язку цілодобово й радник американського президента з нацбезпеки "завжди включений в процес".

"А скільки знищеної російської бронетехніки стоїть в полях завдяки зброї, про яку вдалося швидко домовитися. І буде ще", – зауважив глава ОП.

Єрмак зауважив, було обговорено ситуацію на фронті, оборонні потреби України, роботу щодо української Формули миру.

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Джейк Салліван і Андрій Єрмак (Фото: Telegram/Андрій Єрмак)

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилася на 20% – з 66 до 81.

Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки.

Під час форуму у Давосі глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її опору агресії Росії.

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