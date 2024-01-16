Давос. Зеленский встретился с Блинкеном, а Ермак со своим "хорошим другом" Салливаном
Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Также глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался о встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Зеленский сообщил, что во время встречи с Блинкеном, было обсуждено дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США.
"Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", – подчеркнул он.
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Между тем Ермак заявил, что Салливан – большой друг Украины, который за это время также стал его "хорошим другом".
"За эти годы работы мы выработали очень системный и эффективный механизм взаимодействия", – рассказал он.
По словам главы ОП, с начала широкомасштабного вторжения чиновники на связи круглосуточно и советник американского президента по нацбезопасности "всегда включен в процесс".
"А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться. И будет еще", – отметил глава ОП.
Ермак отметил, была обсуждена ситуация на фронте, оборонные потребности Украины, работа по украинской Формуле мира.
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- 14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике по принципам восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций против октябрьской встречи на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81%.
- Украина предложила в Давосе разработать международный механизм вывода российских войск и создать для этого рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности.
- В ходе форума в Давосе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала западных партнеров продолжить помощь Украине для ее сопротивления агрессии России.
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