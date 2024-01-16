Глава Єврокомісії: Україні потрібне передбачуване фінансування, якщо Захід хоче її успіху

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може перемогти у війні проти Росії, але для цього потрібна підтримка Заходу

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її опору агресії Росії. Про це вона повідомила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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За її словами, Захід не повинен припиняти військову та фінансову підтримку України, якщо хоче, щоб Київ досяг успіху у війні.

Вона зазначила, що Україна може перемогти РФ, але партнери мають продовжувати посилювати її обороноздатність.

"Українцям необхідне передбачуване фінансування протягом 2024 року і надалі. Їм потрібні достатні та постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути собі законну територію", – сказала чиновниця.

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