Глава Єврокомісії: Україні потрібне передбачуване фінансування, якщо Захід хоче її успіху
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала західних партнерів продовжити допомогу Україні для її опору агресії Росії. Про це вона повідомила на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
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За її словами, Захід не повинен припиняти військову та фінансову підтримку України, якщо хоче, щоб Київ досяг успіху у війні.
Вона зазначила, що Україна може перемогти РФ, але партнери мають продовжувати посилювати її обороноздатність.
"Українцям необхідне передбачуване фінансування протягом 2024 року і надалі. Їм потрібні достатні та постійні постачання зброї, щоб захистити Україну та повернути собі законну територію", – сказала чиновниця.
- 4 січня Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.
- Бюджетні переговори ведуться окремо від розгляду багатомільярдного запиту Білого дому на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
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