Глава Еврокомиссии: Украине нужно предсказуемое финансирование, если Запад хочет ее успеха
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных партнеров продолжить помощь Украине для ее сопротивления агрессии России. Об этом она сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По ее словам, Запад не должен прекращать военную и финансовую поддержку Украины, если хочет, чтобы Киев добился успеха в войне.
Она отметила, что Украина может победить РФ, но партнеры должны продолжать усиливать ее обороноспособность.
"Украинцам необходимо предсказуемое финансирование на протяжении 2024 года и далее. Им нужны достаточные и постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть себе законную территорию", — сказала чиновница.
- 4 января Белый дом заявил, что у США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.
- Бюджетные переговоры ведутся отдельно от рассмотрения многомиллиардного запроса Белого дома на помощь Украине, Израилю и Тайваню.
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