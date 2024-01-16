Глава Еврокомиссии: Украине нужно предсказуемое финансирование, если Запад хочет ее успеха

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может победить в войне против России, но для этого нужна поддержка Запада

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала западных партнеров продолжить помощь Украине для ее сопротивления агрессии России. Об этом она сообщила на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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По ее словам, Запад не должен прекращать военную и финансовую поддержку Украины, если хочет, чтобы Киев добился успеха в войне.

Она отметила, что Украина может победить РФ, но партнеры должны продолжать усиливать ее обороноспособность.

"Украинцам необходимо предсказуемое финансирование на протяжении 2024 года и далее. Им нужны достаточные и постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть себе законную территорию", — сказала чиновница.

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