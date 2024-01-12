Посол в США: Конгресс согласует помощь Украине быстрее, чем передадут российские активы

По мнению представительницы Украины в США, арест российских активов не стоит рассматривать отдельно от дополнительной помощи

Оксана Маркарова (Фото: EPA/ WILL OLIVER)

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает: хотя страна продолжает получать военную помощь от Америки, однако "нужно больше оружия", поэтому срочно необходимо принять новые законопроекты. В интервью для издания Голос Америки она заявила, что это произойдет быстрее, чем Украине передадут конфискованные российские активы.

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По ее словам, приоритетом для украинского посольства является согласование Конгрессом пакета на $61 млрд. Она заявила, что в настоящее время департамент обороны США и глава американского Министерства обороны Ллойд Остин "делают очень многое для того, чтобы в любой ситуации максимально нам помогать".

Маркарова отметила, что некоторые подразделения "очень активно выделяют [помощь] из собственных запасов".

"Но мы тоже должны понимать: чем быстрее будет принят этот законопроект, тем меньше нам надо будет просить обычных служащих здесь проявлять героизм. Они тоже должны действовать абсолютно в пределах своих правил", – отметила посол.

По ее словам, если новых выделений пока нет, Украина продолжит получать помощь от США по предыдущим закупкам. Посол рассказала, что много выделений, которые были летом, "особенно которые закупались по программе USAI по $3 млрд, по $2 млрд", – это все были закупки.

"Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет. Значит ли это, что нам достаточно оружия? Нет", – пояснила Маркарова.

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Она также отметила, что Украине нужно больше оружия, для этого срочно нужны новые законопроекты и полномочия для выделения из собственных запасов, а также новые закупки.

"Поэтому все взгляды сейчас на Конгресс", – отметила посол в США.

На вопрос, действительно ли могут российские активы стать альтернативным источником финансирования для Киева, Маркарова отметила, что это часть единого процесса.

Посол сказала, что арест российских активов не стоит рассматривать отдельно от дополнительной помощи, судьба которой сейчас зависит от американских законодателей.

По словам Маркаровой, сейчас все работают над планом "А", который предусматривает как получение дополнительной помощи, так и конфискацию. Она обратила внимание на то, что конфискация российских активов – это не план "Б".

"Мы над этим работаем еще с прошлого года. Это не "или-или". То есть мы работаем и над конфискацией суверенных активов, и над конфискацией частных активов, как в Украине, так и в США", – подчеркнула представительница Украины.

Также посол считает, что Конгресс согласует новый пакет помощи Киеву быстрее, чем будет согласована процедура передачи российских активов. Следовательно, эти активы вряд ли можно считать альтернативным способом финансирования, если Конгресс и в дальнейшем будет затягивать согласование пакета на $61 млрд.

По словам Маркаровой, передача российских активов Украине, даже если решение будет принято быстро, будет "делом месяцев".

"Это решение требует участия очень большого количества стран", – пояснила она, добавляя, что хотя часть активов, имеющихся в США, не самая большая, очень важно, какую позицию займет Америка.

Представитель надеется, что сразу после принятия пакета помощи Украине, Израилю и решения бюджетных вопросов, первоочередных для правительства США, Конгресс возьмется за законопроекты о конфискации российских активов.

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В октябре 2023 года лидеры стран ЕС во время саммита в Брюсселе одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

В декабре сообщалось, что Европейская комиссия планирует собрать 15 млрд евро для помощи Украине по доходам от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Целевыми будут только поступления от активов Центрального банка России.

После этого правительство Чехии приняло решение о замораживании всех российских государственных активов. Также Швейцария заморозила принадлежащие российским гражданам и компаниям финансовые активы на сумму 7,7 млрд швейцарских франков ($8,81 млрд) в рамках санкций за военную агрессию против Украины.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение "о деньгах для Украины.

Спикер Палаты представителей Джонсон рассматривает прямые переговоры с президентом США Джо Байденом по дополнительному финансированию Украины и безопасности границ.

12 января представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

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