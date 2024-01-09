Безпека кордону та допомога Україні. Джонсон хоче прямих переговорів з Байденом – Bloomberg

Республіканці у Сенаті хочуть, щоб Конгрес долучив законопроєкт про Україну та кордон до бюджетного законопроєкту

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає прямі переговори з президентом США Джо Байденом щодо додаткового фінансування України та безпеки кордонів Сполучених Штатів. Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних конгресменів, знайомих з цим питанням.

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Натомість Білий дім нібито закликав Джонсона взяти участь у повільних двопартійних переговорах у Сенаті, зазначає співрозмовник видання.

8 січня республіканці й демократи в Конгресі США домовилися про бюджет до кінця фіскального року в розмірі $1,66 трлн, що дозволить уникнути зупинки роботи федерального уряду. Його мають ухвалити 20 січня.

Байден похвалив Конгрес за домовленість щодо бюджету і закликав далі розглянути його запит на допомогу Україні та Ізраїлю.

Сенатор Джеймс Ленкфорд, відповідальний за переговори від республіканців, заявив, що він та інші учасники переговорів мають на меті оприлюднити пропозицію цього тижня, щоб Конгрес долучив законопроєкт про Україну та кордон до бюджетного законопроєкту.

Проте Ленкфорд визнав, що угода не зайде так далеко, як того хочуть республіканці в Палаті представників.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, а тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Дмитро Кулеба казав, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалене рішення" про гроші для України.

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