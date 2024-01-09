Граница США и помощь Украине. Джонсон хочет прямых переговоров с Байденом – Bloomberg

Республиканцы в Сенате хотят, чтобы Конгресс присоединил законопроект об Украине и границе к бюджетному законопроекту

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает прямые переговоры с президентом США Джо Байденом по дополнительному финансированию Украины и безопасности границ Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных конгрессменов, знакомых по этому вопросу.

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Белый дом якобы призвал Джонсона принять участие в медленных двухпартийных переговорах в Сенате, отмечает собеседник издания.

8 января республиканцы и демократы в Конгрессе США договорились о бюджете до конца фискального года в размере $1,66 трлн, что позволит избежать остановки работы федерального правительства. Его должны принять 20 января.

Байден похвалил Конгресс за договоренность о бюджете и призвал рассмотреть его запрос на помощь Украине и Израилю.

Сенатор Джеймс Ленкфорд, ответственный за переговоры от республиканцев, заявил, что он и другие участники переговоров имеют целью обнародовать предложение на этой неделе, чтобы Конгресс включил законопроект об Украине и границе в бюджетный законопроект.

Однако Ленкфорд признал, что соглашение не зайдет так далеко, как того хотят республиканцы в Палате представителей.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

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