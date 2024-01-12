США припинили допомогу Україні, Росія посилює атаки, потрібне рішення Конгресу — Білий дім

Джон Кірбі (Фото: EPA/Julia Nikhinson)

США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу варто схвалити новий пакет для підтримки Києва. Про це на брифінгу повідомив представник Білого дому Джон Кірбі.

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За його словами, нещодавно США надали Україні останній пакет допомоги, на який було передбачено фінансування.

Він зазначив, що саме тому дуже важливо, щоб Конгрес схвалив новий пакет підтримки України, щоб Білий дім зміг фінансувати постачання озброєнь.

"Допомога, яку ми надавали, зараз припинилася. Атаки, які проводять росіяни, тільки посилюються. І тепер, як я казав раніше, вони застосовують північнокорейські балістичні ракети, щоб виконувати свою брудну роботу", — сказав Кірбі.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає прямі переговори з президентом США Джо Байденом щодо додаткового фінансування України та безпеки кордонів.

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