США прекратили помощь Украине, Россия усиливает атаки, нужно решение Конгресса — Белый дом
Джон Кирби (Фото: EPA/Julia Nikhinson)

США прекратили военную помощь Украине, а поэтому Конгрессу стоит одобрить новый пакет для поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, недавно США предоставили Украине последний пакет помощи, на который было предусмотрено финансирование. 

Он отметил, что именно поэтому очень важно, чтобы Конгресс одобрил новый пакет поддержки Украины, чтобы Белый дом смог финансировать поставки вооружений. 

"Помощь, которую мы оказывали, сейчас прекратилась. Атаки, которые проводят россияне, только усиливаются. И теперь, как я говорил ранее, они используют северокорейские баллистические ракеты, чтобы делать свою грязную работу", — сказал Кирби. 

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