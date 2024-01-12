США прекратили помощь Украине, Россия усиливает атаки, нужно решение Конгресса — Белый дом

Джон Кирби (Фото: EPA/Julia Nikhinson)

США прекратили военную помощь Украине, а поэтому Конгрессу стоит одобрить новый пакет для поддержки Киева. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, недавно США предоставили Украине последний пакет помощи, на который было предусмотрено финансирование.

Он отметил, что именно поэтому очень важно, чтобы Конгресс одобрил новый пакет поддержки Украины, чтобы Белый дом смог финансировать поставки вооружений.

"Помощь, которую мы оказывали, сейчас прекратилась. Атаки, которые проводят россияне, только усиливаются. И теперь, как я говорил ранее, они используют северокорейские баллистические ракеты, чтобы делать свою грязную работу", — сказал Кирби.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает прямые переговоры с президентом США Джо Байденом о дополнительном финансировании Украины и безопасности границ.

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