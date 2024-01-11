Україна висить на волосині, РФ починає мати перевагу, потрібна допомога — топсенатор США

Чак Шумер (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер закликав терміново схвалити новий пакет військової допомоги Україні.

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За його словами, переговорники у Сенаті продовжують роботу над завершенням угоди, яка передбачає підтримку Києва.

Він зазначив, що війна РФ проти України – це зіткнення тиранії та демократії.

"Війна в Україні – це конфлікт, який змінює історію. Це може відновити баланс сил західних демократій, який зберігся з часів закінчення холодної війни. Останнім часом війна в Україні не так часто згадується в новинах, оскільки стільки всього відбувається у Газі, на кордоні та багато іншого, але це не означає, що в Україні нічого не відбувається. Зараз українські солдати зберігають рішучість, але російські солдати починають мати перевагу, оскільки в України починають закінчуватися боєприпаси", – заявив Шумер.

Законодавець заявив, що ухвалення нового пакета допомоги стане сигналом від США для всього світу, що вони продовжують захищати демократію.

Сенатор наголосив, що українські солдати втрачають боєприпаси та озброєння, і якщо Сенат не схвалить нову допомогу, війна може через місяць різко змінитись на користь Росії.

"Перемога Росії в Україні започаткувала б зловісний ефект доміно на європейському континенті розширення російського впливу. Це не той світ, у який кожен із нас хотів би повернутися. У минулих поколіннях демократи та республіканці подолали б небо і землю, щоб протистояти російським диктаторам. Ми не стали б виявляти слабкість щодо автократичних бандитів, які вторгаються до своїх сусідів і сподіваються на занепад Америки. Ми повинні це зробити: Україна висить на волосині", — резюмував він.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.

Спікер Палати представників Майк Джонсон розглядає прямі переговори з президентом США Джо Байденом стосовно додаткового фінансування України та безпеки кордонів.

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