Украина висит на волоске, РФ начинает иметь преимущество, нужна помощь — топ-сенатор США

Шумер заявил, что российская армия начинает иметь преимущество, так как у Сил обороны заканчиваются боеприпасы

Чак Шумер (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал срочно одобрить новый пакет военной помощи Украине.

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По его словам, переговорщики в Сенате продолжают работу над завершением соглашения, которое предусматривает поддержку Киева.

Он отметил, что война РФ против Украины — это столкновение тирании и демократии.

"Война в Украине – это конфликт, меняющий историю. Это может восстановить баланс сил западных демократий, который сохранился со времен окончания холодной войны. В последнее время война в Украине не так часто упоминается в новостях, поскольку столько всего происходит в Газе, на границе и многое другое, но это не значит, что в Украине ничего не происходит. Сейчас украинские солдаты сохраняют решимость, но российские солдаты начинают иметь преимущество, поскольку у Украины начинают заканчиваться боеприпасы", — заявил Шумер.

Законодатель заявил, что принятие нового пакета помощи станет сигналом от США для всего мира, что они продолжают защищать демократию.

Сенатор подчеркнул, что украинские солдаты теряют боеприпасы и вооружения, и если Сенат не одобрит новую помощь, война может через месяц резко измениться в пользу России.

"Победа России в Украине положила бы начало зловещему эффекту домино на европейском континенте расширения российского влияния. Это не тот мир, в который каждый из нас хотел бы вернуться. В прошлых поколениях демократы и республиканцы преодолели бы небо и землю, чтобы противостоять российским диктаторам. Мы бы не стали проявлять слабость по отношению к автократическим бандитам, которые вторгаются к своим соседям и надеются на упадок Америки. Мы должны это сделать: Украина висит на волоске", — резюмировал он.

4 января 2024 года Белый дом заявил, что в США закончились деньги на финансирование военной помощи Украине, поэтому Конгресс должен срочно одобрить новый пакет поддержки.

Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что "8 января возвращается с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и, без преувеличения, в любой следующий день может быть принято решение" о деньгах для Украины.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает прямые переговоры с президентом США Джо Байденом о дополнительном финансировании Украины и безопасности границ.

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