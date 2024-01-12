Посол у США: Конгрес погодить нову допомогу Україні швидше, ніж передадуть російські активи

На думку представниці України в США, арешт російських активів не варто розглядати окремо від додаткової допомоги, доля якої наразі залежить від американських законодавців

Оксана Маркарова (Фото: EPA/ WILL OLIVER)

Пані посол України в США Оксана Маркарова вважає: хоча країна продовжує отримувати військову допомогу від Америки, проте "потрібно більше зброї", тож терміново необхідно ухвалити нові законопроєкти. У інтерв'ю для видання Голос Америки вона заявила, що це станеться швидше, ніж Україні передадуть конфісковані російські активи.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, пріоритетом для українського посольства є погодження Конгресом пакета на $61 млрд. Вона заявила, що наразі департамент оборони США й очільник американського Міністерства оборони Ллойд Остін "роблять дуже багато для того, щоб в будь-якій ситуації максимально нам допомагати".

Маркарова зауважила, що деякі підрозділи "дуже активно виділяють [допомогу] із власних запасів".

"Але ми теж повинні розуміти: що швидше буде ухвалено цей законопроєкт, то менше нам буде треба просити звичайних службовців тут проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", – зазначила пані посол.

За її словами, якщо нових виділень наразі немає, Україна продовжуватиме отримувати допомогу від США із попередніх закупівель. Пані посол розповіла, що багато виділень, які були влітку, "особливо, які закуповувались за програмою USAI по $3 млрд, по $2 млрд", – це все були закупівлі.

"Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо нових виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає. Чи означає це що нам достатньо зброї? Ні", – пояснила Маркарова.

Читайте також: Десантіс обурився, що гроші США пішли на українські пенсії. Зеленський: Може давати на ЗСУ

Вона також наголосила, що Україні потрібно більше зброї, для цього терміново потрібні нові законопроєкти й повноваження для виділення з власних запасів, а також нові закупівлі.

"Тому всі погляди зараз на Конгрес", – наголосила пані посол у США.

На запитання, чи справді можуть російські активи стати альтернативним джерелом фінансування для Києва, Маркарова зауважила, що це частина єдиного процесу.

Пані посол сказала, що арешт російських активів не варто розглядати окремо від додаткової допомоги, доля якої нині залежить від американських законодавців.

За словами Маркарової, наразі всі працюють над планом "А", який передбачає як отримання додаткової допомоги, так і конфіскацію. Вона звернула увагу на те, що конфіскація російських активів – це не план "Б".

"Ми над цим працюємо ще з минулого року. Це не "або-або". Тобто ми працюємо і над конфіскацією суверенних активів, і над конфіскацією приватних активів, як в Україні, так і в США", – наголосила представниця України.

Також пані посол вважає, що Конгрес погодить новий пакет допомоги Києву швидше, ніж буде погоджена процедура передання російських активів. Відтак ці активи навряд чи можна вважати альтернативним способом фінансування, якщо Конгрес і надалі затягуватиме погодження пакета на $61 млрд.

За словами Маркарової, передання російських активів Україні, навіть якщо рішення буде ухвалено швидко, буде "справою місяців".

"Це рішення вимагає участі дуже великої кількості країн", – пояснила вона, додаючи, що хоча частина активів, яка є у США, не найбільша, дуже важливо, яку позицію займе Америка.

Представниця сподівається, що одразу після ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та розв'язання бюджетних питань, які є першочерговими для уряду США, Конгрес візьметься за законопроєкти щодо конфіскації російських активів.

Читайте також: Україна висить на волосині, РФ починає мати перевагу, потрібна допомога — топсенатор США

У жовтні 2023 року лідери країн ЄС під час саміту в Брюсселі схвалили план, який передбачає спрямування мільярдів євро доходів, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

У грудні повідомлялося, що Європейська комісія планує зібрати 15 млрд євро для допомоги Україні за доходами від заморожених у Європейському Союзі російських активів. Цільовими будуть лише надходження від активів Центрального банку Росії.

Після цього уряд Чехії ухвалив рішення про заморожування всіх російських державних активів. Також Швейцарія заморозила фінансові активи, що належать російським громадянам і компаніям, на суму 7,7 млрд швейцарських франків ($8,81 млрд) у межах санкцій за військову агресію проти України.

4 січня 2024 року Білий дім заявив, що у США закінчилися гроші на фінансування військової допомоги Україні, тому Конгрес має терміново схвалити новий пакет підтримки.

Глава МЗС Дмитро Кулеба говорив, що "8 січня повертається з канікул Сенат, 9 січня виходить Палата представників, і, без перебільшення, у будь-який наступний день може бути ухвалено рішення" про гроші для України.

Спікер Палати представників Джонсон розглядає прямі переговори з президентом США Джо Байденом стосовно додаткового фінансування України та безпеки кордонів.

12 січня представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу варто схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Читайте також: Мінфін запустив "план Б" через затримку з грошима від Євросоюзу та США