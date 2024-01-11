Десантіс обурився, що гроші США пішли на українські пенсії. Зеленський: Може давати на ЗСУ

Президент також запевнив, що допоможе Десантісу фінансово, коли той стане пенсіонером, – в знак подяки за допомогу Україні від США

Рон Десантіс (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками балтійських медіа прокоментував обурення республіканця Рона Десантіса, який є кандидатом у президенти США, тим, що гроші Штатів нібито пішли на зарплати українським чиновникам і виплати пенсіонерам. Зеленський у відповідь запропонував Десантісу змінити позицію і виділяти кошти на українських військовослужбовців.

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10 січня відбулись дебати між кандидатами-республіканцями Ніккі Гейлі та Роном Десантісом. Гейлі виступила за продовження надання допомоги Україні, а Десантіс назвав її "другим Байденом" і закликав "зосередитися на наших проблемах тут, вдома".

"Вона (Гейлі. – ред.) підтримує ці $106 млрд (запит Білого дому, направлений у жовтні 2023-го у Конгрес США на допомогу Україні, Ізраїлю та на інші потреби. – ред.) <…> Куди поділася частина цих грошей? Вони витратили десятки мільярдів доларів на зарплати українським державним чиновникам. Вони платили пенсії українським пенсіонерам із ваших податкових доларів", – заявив Десантіс.

На тлі цієї заяви під час пресконференції в Ризі один із журналістів запитав Зеленського, що б він сказав республіканським кандидатам та виборцям США, щоб переконати їх у необхідності підтримувати Україну.

"Десантіс може змінити свою позицію і давати мільйони на наших військових. Але він і такі, як він, відмовили допомагати нашим військовим із заробітною платою і сказали, що це питання суто України. Можна гучно говорити про те, що ми захищаємо спільні цінності і захищаємо демократію, а потім сказати: "Ну, на військових ми не можемо, бо ми країна НАТО і ми не можемо підтримувати війну", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібна була допомога в бюджет, а бюджет вже розподіляє, куди йдуть ці кошти.

"Десантіс повинен знати, він людина молода. І, напевно, він не розуміє, що таке підтримувати пенсіонерів, які [живуть] у час війни. Але більшість грошей, які нам давали США на зброю – це мільярди, я їм дуже вдячний – більш як 70% цих грошей залишились у США. І це знають люди, які нам допомагали цією зброєю. Бо ця зброя не безплатна, ці гроші отримували підприємства США, ці гроші отримували там люди. Думаю, що і американські пенсіонери також", – сказав президент.

Він додав, що коли Десантіс стане пенсіонером, а Україна переможе у війні, то він йому "особисто допоможе фінансовою вдячністю за те, що США допомагали нашим пенсіонерам".

У вересні 2023-го Десантіс виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що це нібито "не в інтересах безпеки США".

У листопаді конкурентка Десантіса Ніккі Гейлі заявила, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

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