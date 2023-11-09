"Путін і Сі пускають слину". У республіканців розкритикували противників допомоги Україні

Одна із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала свого конкурента Вівека Рамасвамі, який критикує допомогу Україні. Про це вона заявила на чергових республіканських дебатах, цитує The Hill.

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За її словами, диктатори Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

"Я кажу вам, що у Путіна і Сі слинки течуть при думці, що хтось на зразок нього може стати президентом", — сказала Хейлі про Рамасвамі.

Також вона назвала його "покидьком".

На дебатах Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".

25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни справді буде кращим для України".

28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

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