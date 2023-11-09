RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Путін і Сі пускають слину". У республіканців розкритикували противників допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 08:36
Ніккі Хейлі (Фото: EPA/JIM VONDRUSKA)

Одна із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі розкритикувала свого конкурента Вівека Рамасвамі, який критикує допомогу Україні. Про це вона заявила на чергових республіканських дебатах, цитує The Hill.

За її словами, диктатори Володимир Путін і Сі Цзіньпін "пускають слину" від ідеї, що противник військової допомоги союзникам та ізоляціоніст стане президентом США.

"Я кажу вам, що у Путіна і Сі слинки течуть при думці, що хтось на зразок нього може стати президентом", — сказала Хейлі про Рамасвамі.

Також вона назвала його "покидьком".

  • На дебатах Рамасвамі назвав президента Володимира Зеленського "нацистом" і нарвався на хвилю критики. У його штабі заявили, що він "мав на увазі інше".
  • 25 серпня 2023 року Рамасвамі виступив проти допомоги Україні, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни справді буде кращим для України".
  • 28 серпня він заявив, що у разі обрання визнає право Росії на окуповані території України, а також заблокує вступ Києва до НАТО.

Читайте також: Конкурент Трампа захотів віддати Путіну територію України. Експерти пояснили причину

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінвійськова допомогаСі ЦзіньпінРеспубліканська партіявибори в СШАНіккі ХейліВівек Рамасвамі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 