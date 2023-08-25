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Один із конкурентів Трампа та Десантіса виступив проти допомоги Україні: його коментар на відео

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 13:32
Один із конкурентів Трампа та Десантіса виступив проти допомоги Україні: його коментар на відео - Фото
Вівек Рамасвамі (Фото: EPA)

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі виступив проти допомоги Україні. Про це він заявив під час республіканських праймеріз та підтвердив це у коментарі кореспонденту Голосу Америки Остапу Яришу.

За його словами, він виступає проти підтримки України, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".

"Принаймні, вона вийде з війни зі збереженням суверенітету. А це не та ситуація, в якій вони зараз знаходяться. Запам'ятайте мої слова. Ця війна закінчиться прямо зараз, якщо США не втручатимуться і скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її", — сказав Рамасвамі.

Він зазначив, що "до влади прийде якийсь постзеленський воєначальник з американською військовою технікою на пару сотень мільярдів доларів".

"Так само як це сталося після вторгнення радянських військ до Афганістану. І ви бачите, як далеко це зайшло", — заявив політик.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО. 
  • Також він казав, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України. 
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

Читайте також: Десантіс: Путін — воєнний злочинець, РФ — бензоколонка з ядерною зброєю, Україна переможе

Дмитро Гриниченко
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