Один із конкурентів Трампа та Десантіса виступив проти допомоги Україні: його коментар на відео

Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі виступив проти допомоги Україні. Про це він заявив під час республіканських праймеріз та підтвердив це у коментарі кореспонденту Голосу Америки Остапу Яришу.

За його словами, він виступає проти підтримки України, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".

"Принаймні, вона вийде з війни зі збереженням суверенітету. А це не та ситуація, в якій вони зараз знаходяться. Запам'ятайте мої слова. Ця війна закінчиться прямо зараз, якщо США не втручатимуться і скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її", — сказав Рамасвамі.

Він зазначив, що "до влади прийде якийсь постзеленський воєначальник з американською військовою технікою на пару сотень мільярдів доларів".

"Так само як це сталося після вторгнення радянських військ до Афганістану. І ви бачите, як далеко це зайшло", — заявив політик.

After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm