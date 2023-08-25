Один із конкурентів Трампа та Десантіса виступив проти допомоги Україні: його коментар на відео
Один із можливих кандидатів у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі виступив проти допомоги Україні. Про це він заявив під час республіканських праймеріз та підтвердив це у коментарі кореспонденту Голосу Америки Остапу Яришу.
За його словами, він виступає проти підтримки України, оскільки це "не відповідає інтересам США", а його "план припинення війни насправді буде кращим для України".
"Принаймні, вона вийде з війни зі збереженням суверенітету. А це не та ситуація, в якій вони зараз знаходяться. Запам'ятайте мої слова. Ця війна закінчиться прямо зараз, якщо США не втручатимуться і скажуть, що ми більше не фінансуватимемо її", — сказав Рамасвамі.
Він зазначив, що "до влади прийде якийсь постзеленський воєначальник з американською військовою технікою на пару сотень мільярдів доларів".
"Так само як це сталося після вторгнення радянських військ до Афганістану. І ви бачите, як далеко це зайшло", — заявив політик.
After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 24, 2023
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він казав, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
- У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.
Читайте також: Десантіс: Путін — воєнний злочинець, РФ — бензоколонка з ядерною зброєю, Україна переможе
Коментарі