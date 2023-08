Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: его ответ на видео

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил против помощи Украине. Об этом он заявил во время республиканских праймериз и подтвердил это в комментарии корреспонденту Голоса Америки Остапу Ярышу.

По его словам, он выступает против поддержки Украины, так как это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны на самом деле будет лучше для Украины".

"По крайней мере, она выйдет из войны с сохранением суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать ее", — сказал Рамасвами.

Он отметил, что "к власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник с американской военной техникой на пару сотен миллиардов долларов".

"Точно так же как это произошло после вторжения советских войск в Афганистан. И вы видите, как далеко это зашло", — заявил политик.

After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm