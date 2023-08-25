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Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: его ответ на видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 13:32
Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: его ответ на видео - Фото
Вивек Рамасвами (Фото: EPA)

Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил против помощи Украине. Об этом он заявил во время республиканских праймериз и подтвердил это в комментарии корреспонденту Голоса Америки Остапу Ярышу.

По его словам, он выступает против поддержки Украины, так как это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны на самом деле будет лучше для Украины". 

"По крайней мере, она выйдет из войны с сохранением суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать ее", — сказал Рамасвами. 

Он отметил, что "к власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник с американской военной техникой на пару сотен миллиардов долларов".

"Точно так же как это произошло после вторжения советских войск в Афганистан. И вы видите, как далеко это зашло", — заявил политик.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит 

Дмитрий Гриниченко
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