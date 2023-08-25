Один из конкурентов Трампа и Десантиса выступил против помощи Украине: его ответ на видео
Один из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами выступил против помощи Украине. Об этом он заявил во время республиканских праймериз и подтвердил это в комментарии корреспонденту Голоса Америки Остапу Ярышу.
"По крайней мере, она выйдет из войны с сохранением суверенитета. А это не та ситуация, в которой они сейчас находятся. Запомните мои слова. Эта война закончится прямо сейчас, если США не будут вмешиваться и скажут, что мы не будем больше финансировать ее", — сказал Рамасвами.
Он отметил, что "к власти придет какой-нибудь постзеленский военачальник с американской военной техникой на пару сотен миллиардов долларов".
"Точно так же как это произошло после вторжения советских войск в Афганистан. И вы видите, как далеко это зашло", — заявил политик.
After the GOP Debate, I asked Vivek Ramaswamy why he was against supporting Ukraine. Here's his answer. pic.twitter.com/SRmXLIhwsm— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 24, 2023
- В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
- Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
- В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.
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