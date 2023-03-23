Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Губернатор Флориды Рон Десантис и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал диктатора Владимира Путина военным преступником и заявил, что Украина имеет полное право вернуть временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в интервью на канале Fox Nation, цитирует его New York Post.

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Как он подчеркнул, его слова ранее о том, что война РФ против Украины является "территориальным спором", были неправильно охарактеризованы, так как Россия незаконно оккупировала Крым и другие территории в 2014 году, а также начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство или уж тем более угрожать НАТО. Это хорошая вещь. Я просто не думаю, что это достаточный интерес для нас, чтобы увеличить вовлеченность. Я бы не хотел, чтобы там были задействованы американские войска. Но мысль о том, что я думаю, что Россия каким-то образом была оправдана — это чепуха", — сказал Десантис.

Он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступил против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.

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Политик заявил, что Россия, по сути, является "заправочной станцией с кучей ядерного оружия" — вероятно, это отсылка к знаменитой фразе известного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, называвшего РФ "бензоколонкой, которая притворяется страной".

"Я думаю, что Путин – военный преступник и он должен быть привлечен к ответственности", — подчеркнул губернатор.

Также Десантис сказал, что Украина в итоге одержит победу в войне, а Путину не удастся взять страну под контроль.

"Регионы на восточной границе и Крым, вероятно, будут находиться в тупике в течение довольно долгого времени, и, к сожалению, многие люди в конечном итоге умрут, если это так. Но я не думаю, что это закончится победой Путина. Я думаю, что это хорошо", — резюмировал он.

Десантис считается основным конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. Недавно он опередил на 23% Трампа в опросах относительно праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. После победы Десантиса на очередных выборах губернатора Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

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Дмитро Гриниченко

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