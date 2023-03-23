Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит
Губернатор Флориды Рон Десантис и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал диктатора Владимира Путина военным преступником и заявил, что Украина имеет полное право вернуть временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в интервью на канале Fox Nation, цитирует его New York Post.
"Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство или уж тем более угрожать НАТО. Это хорошая вещь. Я просто не думаю, что это достаточный интерес для нас, чтобы увеличить вовлеченность. Я бы не хотел, чтобы там были задействованы американские войска. Но мысль о том, что я думаю, что Россия каким-то образом была оправдана — это чепуха", — сказал Десантис.
Он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступил против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.
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Политик заявил, что Россия, по сути, является "заправочной станцией с кучей ядерного оружия" — вероятно, это отсылка к знаменитой фразе известного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, называвшего РФ "бензоколонкой, которая притворяется страной".
"Я думаю, что Путин – военный преступник и он должен быть привлечен к ответственности", — подчеркнул губернатор.
Также Десантис сказал, что Украина в итоге одержит победу в войне, а Путину не удастся взять страну под контроль.
"Регионы на восточной границе и Крым, вероятно, будут находиться в тупике в течение довольно долгого времени, и, к сожалению, многие люди в конечном итоге умрут, если это так. Но я не думаю, что это закончится победой Путина. Я думаю, что это хорошо", — резюмировал он.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины".
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