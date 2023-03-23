UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 07:21
Десантис: Путин — военный преступник, РФ — бензоколонка с ядерным оружием, Украина победит - Фото
Рон Десантис (Фото: Ron DeSantis/Twitter)

Губернатор Флориды Рон Десантис и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал диктатора Владимира Путина военным преступником и заявил, что Украина имеет полное право вернуть временно оккупированный Крым. Об этом он сообщил в интервью на канале Fox Nation, цитирует его New York Post.

Как он подчеркнул, его слова ранее о том, что война РФ против Украины является "территориальным спором", были неправильно охарактеризованы, так как Россия незаконно оккупировала Крым и другие территории в 2014 году, а также начала полномасштабное вторжение в 2022 году. 

"Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство или уж тем более угрожать НАТО. Это хорошая вещь. Я просто не думаю, что это достаточный интерес для нас, чтобы увеличить вовлеченность. Я бы не хотел, чтобы там были задействованы американские войска. Но мысль о том, что я думаю, что Россия каким-то образом была оправдана — это чепуха", — сказал Десантис. 

Он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступил против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск. 

Читайте также: Республиканец критикует Десантиса из-за Украины: Нужен президент, который понимает Европу 

Политик заявил, что Россия, по сути, является "заправочной станцией с кучей ядерного оружия" — вероятно, это отсылка к знаменитой фразе известного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, называвшего РФ "бензоколонкой, которая притворяется страной".

"Я думаю, что Путин – военный преступник и он должен быть привлечен к ответственности", — подчеркнул губернатор. 

Также Десантис сказал, что Украина в итоге одержит победу в войне, а Путину не удастся взять страну под контроль. 

"Регионы на восточной границе и Крым, вероятно, будут находиться в тупике в течение довольно долгого времени, и, к сожалению, многие люди в конечном итоге умрут, если это так. Но я не думаю, что это закончится победой Путина. Я думаю, что это хорошо", — резюмировал он.

Десантис считается основным конкурентом 45-го президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. Недавно он опередил на 23% Трампа в опросах относительно праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. После победы Десантиса на очередных выборах губернатора Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году. 

Читайте также: Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин Крым республиканская партия военная помощь Рон Десантис
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 