Десантис заявил, что помогать Украине не нужно. Назвал войну "территориальным спором"
Губернатор Флориды и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.
По его словам, хотя у США есть много жизненно важных интересов, но дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число".
"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", — сказал Десантис.
Политик заявил, что граждане США имеют право знать, "как миллиарды долларов налогоплательщиков США используются в Украине".
Он считает, что политика администрации президента США Джо Байдена "подтолкнула Россию к фактическому союзу с Китаем".
"Эскалация участия США в российско-украинской войне рискует явным образом втянуть США в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира", — заявил губернатор.
- Недавно Десантис опередил на 23% Трампа в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы.
- После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.
- Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.
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