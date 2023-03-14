Десантис заявил, что помогать Украине не нужно. Назвал войну "территориальным спором"

Губернатор Флориды и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.

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По его словам, хотя у США есть много жизненно важных интересов, но дальнейшая вовлеченность в "территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число".

"США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами, предоставление F-16 и ракет большой дальности не обсуждается", — сказал Десантис.

Политик заявил, что граждане США имеют право знать, "как миллиарды долларов налогоплательщиков США используются в Украине".

Он считает, что политика администрации президента США Джо Байдена "подтолкнула Россию к фактическому союзу с Китаем".

"Эскалация участия США в российско-украинской войне рискует явным образом втянуть США в конфликт и приблизить нас к горячей войне между двумя крупнейшими ядерными державами мира", — заявил губернатор.

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Дмитро Гриниченко

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