Выборы президента США. Десантис опережает Трампа на 23% в опросах Республиканской партии

Губернатор Флориды Рон Десантис опережает на 23% 45-го президента США Дональда Трампа в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. Об этом свидетельствуют данные опроса USA Today и Университета Саффолка, передает The Hill.

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Данные опроса указывают на то, что 56% избирателей-республиканцев поддерживают Десантиса как возможного кандидата в президенты, тогда как Трампа поддерживают 33%.

Более 60% заявили, что хотят кандидата, который "продолжит политику Трампа, но не является Трампом", только 31% хочет, чтобы баллотировался бывший президент.

Предыдущий опрос среди республиканцев также показывал лидерство Десантиса, который опережал Трампа только на пять пунктов — 47% против 42.

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата на промежуточных выборах в Конгресс. Наоборот, Десантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году. Из-за этого позиции Трампа в Республиканской партии заметно пошатнулись.

После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.

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Дмитро Гриниченко

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