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Выборы президента США. Десантис опережает Трампа на 23% в опросах Республиканской партии

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14.12.2022, 12:47
Выборы президента США. Десантис опережает Трампа на 23% в опросах Республиканской партии - Фото
Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис опережает на 23% 45-го президента США Дональда Трампа в опросах Республиканской партии насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. Об этом свидетельствуют данные опроса USA Today и Университета Саффолка, передает The Hill.

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Данные опроса указывают на то, что 56% избирателей-республиканцев поддерживают Десантиса как возможного кандидата в президенты, тогда как Трампа поддерживают 33%. 

Более 60% заявили, что хотят кандидата, который "продолжит политику Трампа, но не является Трампом", только 31% хочет, чтобы баллотировался бывший президент.

Предыдущий опрос среди республиканцев также показывал лидерство Десантиса, который опережал Трампа только на пять пунктов — 47% против 42.

Читайте также: Десантис впервые ответил на нападки Трампа: Это просто шум, результат виден на табло 

Дмитро Гриниченко
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выборы в США дональд трамп республиканская партия Рон Десантис
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