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Десантис опережает Трампа в опросах республиканцев. Он может баллотироваться в 2024 году

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12.12.2022, 12:16
Десантис опережает Трампа в опросах республиканцев. Он может баллотироваться в 2024 году - Фото
Дональд Трамп и Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис опережает 45-го президента США Дональда Трампа в опросах насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Yahoo News-YouGov, передает The Hill.

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Общенациональный опрос показывает, что Десантис опережает Трампа на пять пунктов — 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора Флориды по сравнению с 42% бывшего президента.

В октябре Трамп еще опережал Десантиса на 9 пунктов — 45% против 36%. 

Издание отмечает, что последний опрос показывает, что многие в Республиканской партии отворачиваются от Трампа а и смотрят в сторону нового поколения. 

Читайте также: Десантис впервые ответил на нападки Трампа: Это просто шум, результат виден на табло 

Дмитро Гриниченко
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выборы в США дональд трамп республиканская партия Рон Десантис
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