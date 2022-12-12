Десантис опережает Трампа в опросах республиканцев. Он может баллотироваться в 2024 году

Губернатор Флориды Рон Десантис опережает 45-го президента США Дональда Трампа в опросах насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от Республиканской партии. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Yahoo News-YouGov, передает The Hill.

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Общенациональный опрос показывает, что Десантис опережает Трампа на пять пунктов — 47% зарегистрированных избирателей поддерживают губернатора Флориды по сравнению с 42% бывшего президента.

В октябре Трамп еще опережал Десантиса на 9 пунктов — 45% против 36%.

Издание отмечает, что последний опрос показывает, что многие в Республиканской партии отворачиваются от Трампа а и смотрят в сторону нового поколения.

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата на промежуточных выборах в Конгресс. Наоборот, Десантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году. Из-за этого позиции Трампа в Республиканской партии заметно пошатнулись.

После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.

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Дмитро Гриниченко

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