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Трамп назвал "заурядным" Десантиса, который может стать кандидатом в президенты США

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 12:42
Трамп назвал
Дональд Трамп и Рон Десантис (Фото: EPA)

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Флориды Рона Десантиса, который может стать претендентом на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии после убедительной победы на промежуточных выборах. Об этом он написал в своей социальной сети Truth, цитирует его BBC.

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По словам Трампа, Десантис является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он сказал, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии" когда баллотировался на первый срок в 2017 году. 

"У Рона было мало одобрения, плохие опросы и не было денег, но он сказал, что если я поддержу его, он может победить. Я также починил его кампанию, которая полностью развалилась", — заявил Трамп.

Он назвал Десантиса "Роном ДеСанктимониусом" и заявил, что тот "играет в игры". 

"Ну, с точки зрения лояльности и класса, это действительно неправильный ответ", — написал 45-й президент.

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата на промежуточных выборах в Конгресс. Напротив – Рон Десантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году. Из-за этого позиции Трампа в Республиканской партии заметно пошатнулись.

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Дмитро Гриниченко
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выборы в США США дональд трамп Рон Десантис
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