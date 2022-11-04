"Вероятно, я сделаю это снова". Трамп намекнул, что будет баллотироваться в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что будет снова баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году. Об этом он сказал на митинге своих сторонников в Су-Сити, штат Айова, передает BBC.

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Трамп заявил на митинге, что "очень, очень, очень вероятно, сделает это снова" в 2024 году. Также 45-й президент США повторил свое необоснованное заявление о том, что проиграл выборы в 2020 году якобы из-за фальсификаций.

"Я делал это дважды. Я выиграл дважды и во второй раз выступил намного лучше, чем в первый раз, получив в 2020 году на миллионы голосов больше, чем в 2016 году. А также получил больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны", — сказал Трамп.

Он отметил, что скоро сделает США "успешной, безопасной и славной страной".

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Дмитро Гриниченко

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