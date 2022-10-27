Зеленский: Байден помогает Украине больше, но я не знаю, как бы реагировал на войну Трамп
Президент Владимир Зеленский заявил, что возможное возвращение 45-го президента США Дональда Трампа к власти будет "выбором американских людей". Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию
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По его словам, в любом случае, результаты выборов в США — это выбор американского народа. Он отметил, что президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник.
Одновременно глава государства подчеркнул, что не может упрекать Трампа, так как он не был президентом при полномасштабном вторжении России.
"Поэтому я не знаю, как он бы реагировал", — сказал Зеленский.
Недавно в Конгрессе США начали обсуждать возможность принятия законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов, которые выступают за снижение или прекращение такой поддержки.
Ряд сторонников Дональда Трампа, которые баллотируются в Конгресс, придерживаются точки зрения, что "Америке необходимо укрепить свою южную границу и решить проблему нелегальной иммиграции, прежде чем беспокоиться о границе Украины с Россией".
- В конце апреля Трамп заявил, что в ответ на угрозы Путина ядерной войной "надо сказать, что мы сильнее". В мае он призвал Конгресс уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине.
- В августе он предположил, что российский диктатор Владимир Путин может победить в Украине.
- Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны России против Украины и назвал Трампа "единственной надеждой на мир".
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