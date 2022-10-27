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Зеленский: Байден помогает Украине больше, но я не знаю, как бы реагировал на войну Трамп

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 17:26
Зеленский: Байден помогает Украине больше, но я не знаю, как бы реагировал на войну Трамп - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможное возвращение 45-го президента США Дональда Трампа к власти будет "выбором американских людей". Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, в ответ на вопрос, опасается ли он усиления Трампа после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. 

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По его словам, в любом случае, результаты выборов в США — это выбор американского народа. Он отметил, что президент США Джо Байден помогает Украине больше, чем его предшественник.

Одновременно глава государства подчеркнул, что не может упрекать Трампа, так как он не был президентом при полномасштабном вторжении России.

"Поэтому я не знаю, как он бы реагировал", — сказал Зеленский.

Недавно в Конгрессе США начали обсуждать возможность принятия законопроекта, который будет гарантировать продолжение поддержки Украины, даже если по итогам промежуточных выборов усилится влияние популистов, которые выступают за снижение или прекращение такой поддержки. 

Ряд сторонников Дональда Трампа, которые баллотируются в Конгресс, придерживаются точки зрения, что "Америке необходимо укрепить свою южную границу и решить проблему нелегальной иммиграции, прежде чем беспокоиться о границе Украины с Россией". 

Читайте также: Трамп заявил, что Байден "почти вынудил" Путина атаковать Украину: Они насмехались над ним

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Украина США война дональд трамп джо байден
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