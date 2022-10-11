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Орбан призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны. Назвал Трампа "надеждой"

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 14:37
Орбан призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны. Назвал Трампа
Дональд Трамп и Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны России против Украины. Об этом он заявил во время интервью немецким изданиям Berliner Zeitung и Cicero, цитирует его Spiegel.

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По его словам, США и Россия должны вести переговоры о прекращении огня в Украине. Он отметил, что рассчитывает на 45-го президента США Дональда Трампа

"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет на этом свете. Реальность власти другая", — сказал Орбан.

Венгерский премьер не считает президента США Джо Байдена "подходящим переговорщиком" со стороны США. 

"Сейчас то, что я скажу, прозвучит жестоко. Но надежда на мир называется Дональдом Трампом", — заявил он.

СПРАВКА. Орбан стал изгоем в Европе среди прочего за позицию по войне России против Украины. Он был единственным лидером из Евросоюза, поддержавшим Трампа на выборах 2016 года, и считается ближайшим союзником российского диктатора Владимира Путина в ЕС. Венгерский премьер выступает против наложения санкций на Россию и заявляет, что Запад "поддерживает войну". Сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами.

Читайте также: Трамп заявил, что Байден "почти вынудил" Путина атаковать Украину: Они насмехались над ним

Дмитро Гриниченко
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Россия США война дональд трамп виктор орбан
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