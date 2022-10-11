Орбан призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны. Назвал Трампа "надеждой"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, призвал к переговорам между РФ и США для окончания войны России против Украины. Об этом он заявил во время интервью немецким изданиям Berliner Zeitung и Cicero, цитирует его Spiegel.
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По его словам, США и Россия должны вести переговоры о прекращении огня в Украине. Он отметил, что рассчитывает на 45-го президента США Дональда Трампа.
"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет на этом свете. Реальность власти другая", — сказал Орбан.
Венгерский премьер не считает президента США Джо Байдена "подходящим переговорщиком" со стороны США.
"Сейчас то, что я скажу, прозвучит жестоко. Но надежда на мир называется Дональдом Трампом", — заявил он.
- Недавно Орбан приехал в США, где выступил перед участниками Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе и сорвал аплодисменты, когда "послал к чертям" политических оппонентов. В ходе визита в США Орбан посетил Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.
- В августе Трамп предположил, что Путин может победить в Украине.
- В июле New York Magazine написал, что Трамп решил баллотироваться в президенты в 2024 году и уверен в победе.
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