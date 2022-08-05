Венгерский премьер Виктор Орбан приехал в США, где выступил перед участниками Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе и сорвал аплодисменты, когда "послал к чертям" политических оппонентов. Об этом визите пишет Politico.

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Орбан, который стал изгоем в Европе среди прочего за позицию по войне России против Украины, "был тепло встречен консерваторами на конференции в Далласе за его жесткую позицию в отношении иммиграции и прав ЛГБТК".

В Newsweek напомнили, что он был единственным лидером из Евросоюза, поддержавшим 45-го президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года, и "считается ближайшим союзником президента России Владимира Путина в ЕС".

"Мы видели, какое будущее может предложить глобалистский правящий класс, но мы имеем в виду другое будущее. Все глобалисты могут катиться к черту, я приехал в Техас!" – сказал он под аплодисменты.

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Орбан заявил на ежегодном собрании консервативных активистов в США, что будущее Запада "находится под серьезным сомнением", потому что якобы "сейчас Запад воюет сам с собой".

Он добавил, что "если отделить западную цивилизацию от ее иудеохристианского наследия, произойдут худшие вещи в истории".

В ходе визита в США Орбан посетил Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Евгений Пилипенко

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