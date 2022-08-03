Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Венгрию "пятой колонной самой себя", а не Кремля, и заявил, что проблемой будет, когда неоднозначные заявления венгерских властей будут совпадать с их действиями, но пока этого не происходит. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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Журналист спросил главу МИД: какими будут отношения Украины и Венгрии после последних заявлений премьер-министра Виктора Орбана по поводу войны России против Украины и можно ли теперь считать Венгрию пятой колонной Кремля в ЕС и НАТО.

"Я думаю, что Венгрия является "пятой колонной" самой себя. Это их внутренняя политика, и венгерскому народу придется разбираться, насколько она отвечает его интересам", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что нужно разделять заявления, хотя они бывают неприятными и эмоциональными, и реальные решения. Глава МИД напомнил, что Венгрия присоединяется к санкциям, но в рамках дискуссии внутри ЕС Венгрия "сбивает" некоторые потенциальные новые санкции. Тем не менее, по словам министра, "это пока не достигло критического уровня, чтобы сказать, что какой-либо существенный шаг не состоялся из-за Венгрии".

Он также напомнил, что Венгрия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"То есть пока заявления Венгрии не будут совпадать с ее решениями по Украине, можно жить и работать. Если то, что они говорят, начнет совпадать с тем, что они делают, тогда будет проблема", – резюмировал министр.

Отношения Украины и Венгрии особенно осложнились с началом полномасштабной войны России.

Будапешт задерживал пакеты санкций ЕС, в частности тот, по которому блок запретил импорт российской нефти к концу года.

Официальный Будапешт категорически дистанцировался от военной помощи Украине, в том числе посредством запрета на поставки ей западных вооружений через свою территорию.

В начале июля глава МИД Венгрии озвучил новое объяснение отказа от помощи Украине оружием: "Россия может ударить по Закарпатью, а там венгры".

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Оксана Житнюк

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