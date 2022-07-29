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Орбан словами Кремля: Такую войну Украине не выиграть, стратегия Запада не даст успеха

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 06:55
Орбан словами Кремля: Такую войну Украине не выиграть, стратегия Запада не даст успеха - Фото
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Венгерский премьер Виктор Орбан, один из немногих лидеров стран Европы, которых СМИ называют "друзьями Путина", повторил свой прогноз, что Украина якобы не сможет победить Россию на своей территории. Об этом он заявил на брифинге в Вене с австрийским канцлером Карлом Нехаммером, пишет The Budapest Times.

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"Эта война в такой форме не может быть выиграна", – сказал глава правительства Венгрии.

Он повторил еще один кремлевский нарратив, что поддержка Украины потоками вооружений и обучением солдатов усилиями отдельных стран НАТО "показала, что она не приведет к успеху".

Читайте также: Орбан заявил, что санкции "не помогают Украине, мы выстрелили себе в грудь" 

Как и неоднократно ранее, Орбан предостерег, что без скорейших мирных переговоров Евросоюз "будет втянут в экономику военного времени" – и получит рецессию, а мира не будет, "если не изменить стратегию".

  • Отношения Венгрия–Украина в последние месяцы осложнились, особенно с началом полномасштабной войны России.
  • Будапешт задерживал пакеты санкций ЕС, в частности тот, по которому блок запретил импорт российской нефти к концу года.
  • 23 июля он уже говорил, что санкции якобы "не пошатнули РФ", а Украина не победит; у Кулебы ему ответили.
Евгений Пилипенко
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