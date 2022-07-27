Давняя соратница Орбана заявила об отставке из-за "нацистского высказывания" премьера

Многолетняя соратница премьера Венгрии Виктора Орбана подала в отставку и назвала "нацистским" высказывание главы правительства о нежелании венгров стать "смешанной расой".

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Советник премьер-министра Венгрии по вопросам социальной интеграции Жужа Хегедус, которая работала с Орбаном 20 лет, подала в отставку, назвав его высказывание "чисто нацистским".

"Речь, которую вы произнесли, является чисто нацистской инвективой, достойной Йозефа Геббельса", – написала Хегедус в своем заявлении об отставке, сообщают венгерские медиа.

Выступая в Румынии перед местной венгерской общиной Орбан сказал, что смешивание европейцев с неевропейцами создало "мир смешанных рас", и заявил, что "мы (венгры. – Ред.) готовы смешиваться (с европейцами. – Ред.), но не хотим становиться народом смешанной расы".

BBC сообщает, что Международный комитет переживших Холокост уже назвал выступление Орбана "глупым и опасным".

Пресс-секретарь Орбана заявил, что СМИ вырвали слова премьера из контекста.

Сергей Бережной

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