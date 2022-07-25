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Орбан угодил в новый скандал. Заявил – "мы, венгры, не хотим становиться смешанной расой"

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 07:42
Орбан угодил в новый скандал. Заявил –
Виктор Орбан (фото - ЕРА)

Венгерский премьер Виктор Орбан выступил против смешения европейских и неевропейских рас, чем возмутил как внутреннюю оппозицию, так и часть европолитиков. Об этом он заявил, выступая в университете в Бэиле-Тушнад, пишет Daily News Hungary.

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Ультраправый глава правительства Венгрии пошел с критикой на западноевропейские страны за "поощрение" нелегальной миграции и смешивание рас, и заявил, что Запад якобы "расколот надвое".

По его мнению, страны, не препятствующие такому процессу, "больше не являются нациями", а "в духовном смысле Запад переместился в центральную Европу". Запад, прогнозирует Орбан, якобы ждет упадок и "десятилетия опасностей, неопределенности и войны".

"Мы (венгры. — Прим. ред.) — не смешанная раса <...> И мы не хотим становиться смешанной расой", — сказал Орбан, посетовав, что некие "они" хотят "изменить нас, чтобы мы были похожи на них".

При этом он указал, что большой проблемой Венгрии является то, что смертность превышает рождаемость, и изменений не предвидится.

Евродепутат от оппозиционной партии Momentum Каталин Чех пишет – "искренне надеюсь, что молчание лидеров ЕС по поводу этой ужасающего расистского выпада носит временный характер".

Евгений Пилипенко
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Венгрия скандал виктор орбан расизм миграция смешение
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