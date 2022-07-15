UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В МИД ответили Орбану: Экономику ЕС убивают не санкции, а война РФ. Надо вооружать Украину

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 15:47
В МИД ответили Орбану: Экономику ЕС убивают не санкции, а война РФ. Надо вооружать Украину - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала "Дом")

Европейскую экономику "убивают" не санкции, введенные против России за нападение на Украину, а гибридная война РФ. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на новое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В интервью венгерскому правительственному радио Орбан повторил кремлевский нарратив, что санкции Европы против России якобы больше вредят тем, кто их вводит, чем стране-оккупанту, и "они не помогают Украине, но вредны для европейской экономики и убьют ее".

Николенко в ответ сказал, что "убивают" европейскую экономику не санкции, а гибридная война России, а Орбану следовало бы призывать не к отмене санкций в то время, когда российская армия убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

"Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И только принудив ее к миру благодаря общим усилиям и единству можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни", – заявил спикер МИД.

От имени ведомства в этом контексте он призвал партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазеек для обхода санкционного режима, а также к дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для ВСУ.

Читайте также: Украину нельзя поспешно брать в ЕС, можем получить новую Венгрию – замглавы Европарламента

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции МИД Венгрия виктор орбан олег николенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 