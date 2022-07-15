В МИД ответили Орбану: Экономику ЕС убивают не санкции, а война РФ. Надо вооружать Украину

Европейскую экономику "убивают" не санкции, введенные против России за нападение на Украину, а гибридная война РФ. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на новое заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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В интервью венгерскому правительственному радио Орбан повторил кремлевский нарратив, что санкции Европы против России якобы больше вредят тем, кто их вводит, чем стране-оккупанту, и "они не помогают Украине, но вредны для европейской экономики и убьют ее".

Николенко в ответ сказал, что "убивают" европейскую экономику не санкции, а гибридная война России, а Орбану следовало бы призывать не к отмене санкций в то время, когда российская армия убивает украинских детей в Виннице, Харькове, Николаеве и других городах, а наоборот – к наращиванию эффективных шагов по сдерживанию российской агрессивной политики.

"Важно смотреть правде в глаза: за начало и продолжение войны несет ответственность исключительно Россия. И только принудив ее к миру благодаря общим усилиям и единству можно гарантировать, что и Украина, и Венгрия, и Европа в целом вернутся к нормальной жизни", – заявил спикер МИД.

От имени ведомства в этом контексте он призвал партнеров к скорейшему принятию седьмого пакета санкций ЕС против России, устранению лазеек для обхода санкционного режима, а также к дальнейшему наращиванию объемов поставок тяжелого вооружения для ВСУ.

В конце июня президент Зеленский "плодотворно" поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину.

В начале июля глава МИД Венгрии озвучил новое объяснение отказа от помощи Украине оружием: "Россия может ударить по Закарпатью, а там венгры".

Венгрия вводит чрезвычайное положение в энергетике и запрещает экспорт энергоносителей.

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Оксана Житнюк

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