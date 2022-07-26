Орбан "пошутил" о газе и нацистах, комментируя газовый план Евросоюза – евродепутат

Комментируя несогласие с предложением Еврокомиссии к странам-членам ЕС сократить потребления газа на 15%, чтобы перезимовать в условиях российского шантажа энергоносителями, премьер Венгрии Виктор Орбан пошутил по поводу "немецкого ноу-хау из прошлого". Стенограмма его выступления в университете в Бэиле-Тушнад доступна на правительственном сайте.

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"Вот, например, последнее предложение Еврокомиссии, что все должны сократить потребление газа на 15%. Я не знаю, как они это собираются навязать, хотя для этого есть немецкое ноу-хау – из прошлого, я имею в виду", – сказал Орбан, не вдаваясь в детали.

Евродепутат от оппозиционной венгерской партии Momentum, непримиримый критик премьера Каталин Чех первой заметила этот фрагмент в его речи.

"Да, это шутка про газ и нацистскую Германию", – написала она в Twitter.

В той же речи Орбан заявил – "мы, венгры, не хотим становиться смешанной расой".

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Евгений Пилипенко

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