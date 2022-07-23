"Мне все равно, плачет ли Путин". Бербок о победе Украины, ядерной войне и шантаже России

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок "безразлично", какие эмоции может испытывать российский диктатор Владимир Путин относительно противодействия Берлина его газовому шантажу, и всего демократического мира – российской агрессии против Украины. Об этом она заявила в интервью Bild.

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"Мне безразлично, плачет ли Путин. Этот российский президент ведет агрессивную войну, нарушающую международное право", – сказала Бербок.

По ее словам, Путин пытается разделить общества и демократии, но власти ФРГ и других шантажируемых Кремлем стран "делают все возможное, чтобы быть сплоченными обществами".

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По части поставок тяжелых вооружений для Вооруженных Сил Украины глава МИД ФРГ отметила, что "уже несколько раз ясно давала понять, что мы должны обратить особое внимание на артиллерию, и выяснить, как мы можем обеспечить дополнительную поддержку".

О перспективах Украины на победу в этой войне Бербок ответила, что украинский народ "имеет право жить в мире, свободе и безопасности".

Она сомневается, что глава РФ решится начать ядерную войну, так как не может не видеть "глобальный резонанс" из-за его агрессии против Украины, и ему должно быть "совершенно ясно, что мир не примет такой шаг".

Евгений Пилипенко

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