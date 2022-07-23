В Германии переименовали "Московское" мороженое в "Киевское"

Немецкая сеть супермаркетов Edeka временно переименовала мороженое Moscauer Art, продающееся на полках магазинов под собственной торговой маркой Gut und Günstig, на Kiewer Art. Об этом пишет газета Rheinische Post.

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"Мы очень обеспокоены происходящим в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что маленькие жесты также могут это продемонстрировать", — заявили в Edeka.

Название Kiewer Art на мороженом будет только временно, но и к "Москве" возвращаться в компании не собираются. В дальнейшем мороженое будет называться просто Ice Snack Sandwich, то есть мороженое-сэндвич.

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Похожие примеры есть и в Украине. Например, ООО "Луцк Фудз", выпускающее соусы под торговой маркой "Руна", после начала полномасштабной войны переименовало "Краснодарский" соус в "Украинский".

Ровенский пивзавод переименовал пиво "Жигулевское" в "Венское", а ряд производителей отказался от названия сыра "Российский".

Андрей Водяный

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