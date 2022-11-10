Позиция Трампа в Республиканской партии пошатнулась – The Washington Post

Позиция экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии пошатнулись после промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата. Напротив – губернатор Флориды Рон ДеСантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году.

Также поддержанный Трампом Хэршель Уокер пока не смог победить на выборах в Сенат в Джорджии. Он отстает от демократа Рафаэля Уорнока на 1% – и 6 декабря будет проведен второй тур, поскольку ни один из кандидатов не набрал 50%.

Некоторые союзники Трампа уговаривают отложить заявление о намерении бороться за пост президента. Его он планировал сделать в резиденции Мар-а-Лаго на фоне красной волны – убедительной победы республиканцев. Но этого так и не произошло.

Трамп спрашивал мнение у своего окружения, стоит ли делать заявление, но пока не принял окончательного решения, говорит WP знакомый с обсуждениями источник.

"Республиканцы в самых разных штатах рассчитывали, что Трамп принесет им победу, но он этого не сделал, и они разочарованы. Совершенно очевидно, что центр тяжести Республиканской партии находится в штате Флорида, и я не имею в виду Мар-а-Лаго", – заявил Дэвид Урбан, давний союзник Трампа и главный советник его победной кампании 2016 года в Пенсильвании.

Республиканцы, скорее всего, побеждают на выборах в Палату представителей Конгресса США, но еще идет борьба за Сенат.

Читайте также: Выборы в США. Республиканцы могут победить демократов: что будет с военной помощью Украине

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.