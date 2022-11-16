Десантис впервые ответил на нападки Трампа: Это просто шум, результат виден на табло

Губернатор Флориды Рон Десантис, который может стать претендентом на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии, впервые отреагировал на критику со стороны 45-го президента Дональда Трампа, который называл его "заурядным" губернатором. Об этом он сказал на пресс-конференции в Форт-Уолтон-Бич, передает канал CNN.

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По его словам, одна из вещей, которые он усвоил на своей работе, — "когда вы добиваетесь цели, то принимаете входящий огонь".

"Я не думаю, что какой-либо губернатор подвергся нападкам, особенно со стороны корпоративных СМИ, больше, чем я, за мой четырехлетний срок. И все же я полагаю: все, что вы узнаете, – это просто шум. И действительно, что важно, ты лидируешь? Вы сталкиваетесь с проблемами? Вы приносите результаты людям? И ты заступаешься за людей? И если вы это сделаете, то все это не имеет значения", — сказал Десантис.

Он отметил, что сосредоточился на "результатах и ​​лидерстве".

"И вы знаете, в конце дня я бы просто посоветовал людям проверить табло в прошлый вторник вечером", — резюмировал он, имея в виду результаты промежуточных выборов в США.

Многие кандидаты, поддержанные Трампом, не получили желаемого результата на промежуточных выборах в Конгресс. Наоборот, Десантис (его Трамп не поддержал) убедительно победил на перевыборах и повысил свои шансы как серьезного претендента на пост президента США в 2024 году. Из-за этого позиции Трампа в Республиканской партии заметно пошатнулись.

После победы Десантиса Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году.

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Дмитро Гриниченко

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