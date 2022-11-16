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Десантис впервые ответил на нападки Трампа: Это просто шум, результат виден на табло

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 10:06
Десантис впервые ответил на нападки Трампа: Это просто шум, результат виден на табло - Фото
Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис, который может стать претендентом на пост президента США в 2024 году от Республиканской партии, впервые отреагировал на критику со стороны 45-го президента Дональда Трампа, который называл его "заурядным" губернатором. Об этом он сказал на пресс-конференции в Форт-Уолтон-Бич, передает канал CNN.

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По его словам, одна из вещей, которые он усвоил на своей работе, — "когда вы добиваетесь цели, то принимаете входящий огонь". 

"Я не думаю, что какой-либо губернатор подвергся нападкам, особенно со стороны корпоративных СМИ, больше, чем я, за мой четырехлетний срок. И все же я полагаю: все, что вы узнаете, – это просто шум. И действительно, что важно, ты лидируешь? Вы сталкиваетесь с проблемами? Вы приносите результаты людям? И ты заступаешься за людей? И если вы это сделаете, то все это не имеет значения", — сказал Десантис.

Он отметил, что сосредоточился на "результатах и ​​лидерстве".

"И вы знаете, в конце дня я бы просто посоветовал людям проверить табло в прошлый вторник вечером", — резюмировал он, имея в виду результаты промежуточных выборов в США. 

Читайте также: Новый конкурент Трампа. Кто такой Рон Десантис и что он говорил об Украине

Дмитро Гриниченко
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выборы в США США дональд трамп республиканская партия Рон Десантис
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