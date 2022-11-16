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Трамп объявил о своем выдвижении в президенты США на выборах в 2024 году — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 06:54
Дональд Трамп (Фото: скриншот с видео)
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Экс-президент США Дональд Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться в Белый дом на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил своим сторонникам в поместье, Мар-а-Лаго во Флориде, где будет штаб-квартира его кампании.

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По его словам, он собирается баллотироваться, чтобы "снова сделать Америку великой и славной". Он пообещал провести кампанию, которая "объединит людей".

Трамп заявил, что Республиканская партия "не может позволить себе выдвинуть политика или обычного кандидата, если она хочет вернуть себе Белый дом". 

"Это будет не моя кампания, это будет наша общая кампания. Я не сомневаюсь, что к 2024 году, к сожалению, будет намного хуже, и они ясно увидят, что произошло и происходит с нашей страной — и голосование будет совсем другим", — сказал он. 

Документы Трампа, подтверждающие его кандидатуру, попали в Федеральную избирательную комиссию незадолго до того, как он выступил со своим заявлением.

Чтобы быть выдвинутым в президенты от Республиканской партии, Трампу еще предстоит борьба на внутрипартийных праймериз.

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Дмитро Гриниченко
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выборы в США США дональд трамп республиканская партия
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