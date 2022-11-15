Майкл Пенс "обдумывает", идти ли ему в президенты США поперек усилиям Трампа

Бывший вице-президент США Майкл Пенс заявил, что "обдумывает" с семьей, стоит ли ему баллотироваться на пост главы американского государства в 2024 году. Как выразился политик от Республиканской партии в интервью на ABC News, у США "будет лучший выбор в будущем", чем голосовать за прошлого президента Дональда Трампа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист Дэвид Мьюир спросил, верит ли Пенс в том, что Трамп снова может стать президентом, на что получил ответ: "Думаю, это решать американцам".

"Но я считаю, что в будущем у нас будет получше выбор", – добавил экс-вице-президент (а позднее отметил, что "в ближайшие дни, думаю, будет лучший выбор").

На уточняющий вопрос "Лучше, чем Трамп?" Пенс прямо не ответил и сказал, что он с семьей "подумает, какова наша роль в этом".

Читайте мнение: Как Пенс показал, что в доме есть "взрослый"

Интервьюер не отпускал политика: "Вы будете баллотироваться в президенты в 2024 году?"

"Ну, мы с семьей обдумываем это", – признался Пенс.

"Верите, что победите Трампа?", – спросил ведущий.

"Что ж, это решать другим, а нам решать, хотим ли мы это проверить", – ответил политик.

Ожидается, что 15 ноября Трамп объявит о кампании-2024 по возвращению в Белый дом.

Пенс – еще один возможный кандидат от республиканцев, как и губернатор Флориды Рон Десантис. Последнего Трамп называет "заурядным" и "политическим легковесом".

12 ноября Трамп подал иск к Конгрессу – не хочет давать показания о штурме Капитолия.

Читайте также: Позиция Трампа в Республиканской партии пошатнулась – The Washington Post

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.