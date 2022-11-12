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Трамп подал иск к Конгрессу – не хочет давать показания о штурме Капитолия

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 21:43
Трамп подал иск к Конгрессу – не хочет давать показания о штурме Капитолия - Фото
Дональд Трамп (коллаж LIGA.net)

Дональд Трамп подал судебный иск с требованием отменить обязательство явиться и дать показания перед комитетом Конгресса. Об этом сообщает Associated Press.

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Трамп подал в штате Флорида федеральный иск, в котором требует аннулировать повестку, выданную комитетом. В тексте иска Трамп заявил, что "хотя предыдущие президенты и бывшие президенты добровольно соглашались давать показания или передавать документы по повестке Конгресса, ни один президент или бывший президент ранее никогда не принуждался к этому".

По мнению адвокатов Трампа, повестка для дачи показаний нарушает оговоренные в Конституции США "привилегии исполнительной власти".

В тексте иска утверждается, что Трамп как бывший президент США имеет "абсолютный иммунитет от принуждения к даче показаний перед Конгрессом" и что повестка "недействительна, незаконна и не имеет исковой силы как необоснованное вмешательство в прерогативы исполнительной власти".

Ответчиками в иске указаны давние противники Трампа в Конгрессе из обеих партий, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

21 октября комитет Конгресса США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, направил 45-му президенту повестку с требованием дать показания и предоставить документы по расследуемым событиям, в ходе которых были убиты пять человек. 

Показания Комитету даются под присягой и юридически равноценны свидетельским показаниям в суде. Показания часто делаются за закрытыми дверями, но записываются на видео и могут быть затем обнародованы как часть итогового отчета Комитета.

  • 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание
  • 10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
  • 18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.
  • 29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета показала, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.

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Сергій Бережний
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