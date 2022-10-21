Комитет Конгресса США вызвал Трампа на 14 ноября для дачи показаний о штурме Капитолия

Комитет Конгресса США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, направил 45-му президенту Дональду Трампу повестку с требованием дать комитету показания и предоставить ему документы. Об этом сообщает Reuters.

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Комитет сообщил, что направил Трампу повестку с требованием предоставить документы до 4 ноября и явиться для дачи показаний ориентировочно с 14 ноября.

Показания Комитету даются под присягой и юридически равноценны свидетельским показаниям в суде. Показания часто делаются за закрытыми дверями, но записываются на видео и могут быть затем обнародованы как часть итогового отчета Комитета.

В письме, направленном комитетом Трампу, сказано, что уже собраны "неопровержимые доказательства, в том числе от десятков ваших бывших назначенцев и сотрудников, что вы лично организовали и руководили многокомпонентной попыткой отменить результаты президентских выборов 2020 года и воспрепятствовать мирной передаче власти".

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.

10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.

18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.

29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета показала, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.

Сергій Бережний

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