Республиканец критикует Десантиса из-за Украины: Нужен президент, который понимает Европу

Высокопоставленный сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер раскритиковал губернатора Флориды и возможного кандидата в президенты США от политической силы Рона Десантиса, который выступил против помощи Украине. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту CNN Ману Раджу.

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По его словам, высказывания Десантиса насчет войны РФ против Украины вызывают беспокойство. Он отметил, что предпочел бы видеть президента США, который понимает, что происходит в Европе. "Это жизненно важно для нас, особенно среди наших союзников", — заявил сенатор. Уикер является членом комитета Сената по вопросам вооруженных сил.

Ранее другой сенатор от республиканцев Линдси Грэм также раскритиковал Десантиса, заявив, что диктатор Владимир Путин является Адольфом Гитлером XXI века, а него победа в Украине спровоцирует Китай на агрессию.

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Дмитро Гриниченко

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