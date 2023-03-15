Сенатор-республиканец Трампу и Десантису: Путин — это Гитлер, его победа провоцирует Китай

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм ответил на заявления 45 президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые выступили против помощи Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, те, кто считает, что война РФ против Украины не является приоритетом для США, многое упускают, так как Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в обмен на признание Россией своей территориальной целостности.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин открыто говорит, что его цель — это воссоздание Российской империи и он не собирается останавливаться на Украине.

"Последний раз, когда кто-то в Европе претендовал на чужую землю и пытался захватить ее силой оружия, была попытка Адольфа Гитлера построить Третий рейх. Те, кто просчитался в намерениях Гитлера, проложили путь к более широкой войне и упустили много возможностей остановить его на раннем этапе. Сейчас не время повторять ошибки прошлого", — заявил сенатор.

Грэм считает, что претензия Китая на Тайвань также основана на территории, а украинские воины могут победить в войне при поддержке американского оружия.

Политик сказал, что когда лидер США говорит противнику, что он не будет делать в конфликте, то это посылает сигнал о слабости и продлевает конфликт, повышая вероятность его распространения.

"У нас было восемь лет, когда Обама посылал нашим врагам смешанные сигналы, что приводило к еще большей агрессии. Нам не нужно снова идти по этому пути. Когда дело доходит до Путина, вы либо платите сейчас, либо платите потом", — написал Грэм.

Также он подчеркнул, что игнорирование военных преступлений РФ разрушает мировой порядок.

"Если вы не понимаете, что успех Путина провоцирует агрессию Китая против Тайваня, то вы серьезно просчитались в одной из самых очевидных связей в мире. Если Путин проиграет в Украине, то мир перезагрузится во всех смыслах. Если он победит в Украине, а Запад, как и раньше, капитулирует, грядет новый конфликт", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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