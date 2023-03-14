Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне

Вице-президент США в администрации Дональда Трампа и возможный кандидат в президенты от республиканцев Майк Пенс раскритиковал противников помощи Украине в рядах его политической силы. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.

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По его словам, в Республиканской партии нет места для апологетов диктатора Владимира Путина

Он отметил, что это не прямая война США, но если Путина не остановить и не сохранить Украину, то РФ атакует НАТО и тогда американцам придется воевать.

Пенс заявил, что не поддерживает "карт-бланш" в помощи Украине, однако отказ от поддержки или ее сокращение будет иметь последствия и более высокую цену.

"Россию поддерживает Китай, а без его поддержки у Путина могут закончиться деньги уже к 2024 году", — сказал политик.

На вопрос об угрозах ядерным оружием он назвал Путина маленьким и запугивающим лидером и подчеркнул, что США не будут реагировать на шантаж Москвы.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.

Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.

Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.

Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины".

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Дмитро Гриниченко

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