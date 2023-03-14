Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне
Вице-президент США в администрации Дональда Трампа и возможный кандидат в президенты от республиканцев Майк Пенс раскритиковал противников помощи Украине в рядах его политической силы. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.
Пенс заявил, что не поддерживает "карт-бланш" в помощи Украине, однако отказ от поддержки или ее сокращение будет иметь последствия и более высокую цену.
"Россию поддерживает Китай, а без его поддержки у Путина могут закончиться деньги уже к 2024 году", — сказал политик.
На вопрос об угрозах ядерным оружием он назвал Путина маленьким и запугивающим лидером и подчеркнул, что США не будут реагировать на шантаж Москвы.
- Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.
- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
- Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины".
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