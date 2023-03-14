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Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 09:22
Пенс: В Республиканской партии нет места апологетам Путина. Нужна победа Украины в войне - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Вице-президент США в администрации Дональда Трампа и возможный кандидат в президенты от республиканцев Майк Пенс раскритиковал противников помощи Украине в рядах его политической силы. Об этом он сообщил в комментарии каналу Fox News.

По его словам, в Республиканской партии нет места для апологетов диктатора Владимира Путина.
Он отметил, что это не прямая война США, но если Путина не остановить и не сохранить Украину, то РФ атакует НАТО и тогда американцам придется воевать. 

Пенс заявил, что не поддерживает "карт-бланш" в помощи Украине, однако отказ от поддержки или ее сокращение будет иметь последствия и более высокую цену. 

"Россию поддерживает Китай, а без его поддержки у Путина могут закончиться деньги уже к 2024 году", — сказал политик.

На вопрос об угрозах ядерным оружием он назвал Путина маленьким и запугивающим лидером и подчеркнул, что США не будут реагировать на шантаж Москвы. 

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем. 

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Дмитро Гриниченко
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